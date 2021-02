Wiener Polizei schnappte vier Taschendiebe

19 Delikte geklärt

Die Wiener Polizei hat in der Vorwoche insgesamt vier Taschendiebe in Wien aus dem Verkehr gezogen und damit 19 Delikte geklärt. Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling schnappten zwei Täter am vergangenen Donnerstag, nachdem sie nach mehreren Anzeigen eine Schwerpunktstreife an der U6 machten. Mit den Überwachungskameras der Wiener Linien identifizierten sie zwei rumänische Staatsbürger, 20 und 29, und nahmen sie bei der U6-Station Josefstädter Straße fest.

Das Duo kommt für 13 Fakten in Frage, wie die ARGE Taschendiebstahl ermittelte. Weitere sechs Diebstähle sollen auf das Konto zweier anderer Verdächtiger im Alter von 27 und 47 Jahren gehen, die ebenfalls am vergangenen Donnerstag erwischt wurden. Die ARGE stellte das Duo bei der U3-Station Ottakring in Zusammenarbeit mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS). Die beiden Duos dürften einen Schaden von insgesamt 6.300 Euro angerichtet haben. Alle vier befinden sich in Haft.