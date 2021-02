Wiener Polizei stoppte Klein-Lkw - Kanthölzer statt Stoßdämpfer

Und Bodenplatte durchgerostet - Schwertransporter um mehr als 28 Tonnen überladen

Selbst für die Beamten der Landesverkehrsabteilung der Wiener Polizei dürfte das kein alltäglicher Fall gewesen sein, was sie am Dienstag bei einer Lkw-Kontrolle in der Landesprüfstelle zu Gesicht bekamen. Bei einem Klein-Lkw entdeckten sie nicht nur eine durchgerostete Bodenplatte, sondern auch Kanthölzer, die bei dem Fahrzeug anstelle der Stoßdämpfer notdürftig eingebaut waren. Dem Klein-Lkw wurden die Kennzeichen abgenommen, der Lenker musste den Zulassungsschein hergeben.

Bei einem anderen Schwerfahrzeug, das eine Baumaschine transportierte, stellten die Beamten laut Polizeisprecher Daniel Fürst eine Überladung von nicht gerade geringfügigem Ausmaß fest: Statt der erlaubten 48 Tonnen wog der Schwertransporter 76,45 Tonnen, also um knapp 28,5 Tonnen zu viel. Das Baufahrzeug war darüber hinaus ungenügend gesichert, und der Lkw hätte gar nicht zu Mittag auf der Südosttangente (A23) unterwegs sein dürfen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt.

Bei dem wienweit durchgeführten Schwerpunkt im Schwerverkehr gab es insgesamt 52 Anzeigen wegen der Nichteinhaltung der Lenk- und Ruhezeiten und weitere 22 wegen Überladung. 18 Anzeigen betrafen technische Mängel, 13 das Verkehrsrecht, vier die mangelnde Sicherung der Ladung und zweimal waren die Laster zu schnell unterwegs.

Die Landesverkehrsabteilung kontrollierte bei einem weiteren Schwerpunkt auch Geschwindigkeiten. Dabei erwischten die Beamten auf der Donauuferautobahn in Fahrtrichtung Strebersdorf mit 143 km/h statt der erlaubten 80. Dem Lenker droht der Entzug des Führerscheins.