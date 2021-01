Wiener Polizei sucht Räuber - Ex-Freundin zweimal überfallen

Frau geschlagen und beraubt

Die Wiener Polizei sucht mit einem Fahndungsfoto einen Räuber, der im vergangenen Oktober zweimal seine Ex-Freundin überfallen hat. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst war der Täter am 10. Oktober in die Wohnung seiner früheren Freundin am Margaretengürtel in Margareten gekommen und hatte die Frau um Geld gefragt. Als sie sagte, sie habe keins, schlug er sie und raubte Barmittel aus ihrer Handtasche.

Zwölf Tage später, am 22. Oktober, ging er noch brutaler vor: Er lauerte der Frau im Stiegenhaus auf, schlug ihr zweimal auf den Rücken und raubte ihr das Handy. Dann flüchtete er. Angaben zu seiner Person konnte die Überfallene nicht machen, die Ermittler der Außenstelle Mitte des Landeskriminalamtes halten deshalb eine eher flüchtige Beziehung für möglich.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlichten die Ermittler am Mittwoch ein Bild des Mannes. Er hat schwarze Haare, trägt einen dunkle Drei-Tagesbart, spricht gebrochen Deutsch und ist vermutlich indischer Staatsangehöriger. Die Wiener Polizei bat um Hinweise, auch anonym, an die Außenstelle Mitte des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer 01-31310-43223.