Wiener Polizei warnt wieder vor Telefon-Betrügern

Mann gibt sich als Polizist aus - Auch Masche mit Covid-19

Die Polizei warnt wieder vor Telefon-Trickbetrügern: Aktuell ist es vor allem ein 35-jähriger türkischer Staatsangehöriger, gegen den bereits ein europäischer Haftbefehl aufrecht ist. Der Verdächtige sucht im Telefonbuch nach "älteren" Vornamen, die auf Senioren schließen lassen und versucht dann, diesen Personen Geld herauszulocken.

Der Verdächtige ruft laut Polizeiaussendung mit einer "verfälschten österreichischen Nummer" an und gibt sich als Polizist aus. Er erläutert den Opfern glaubwürdig, dass Trickbetrüger hinter ihrem Ersparten her sind, da die Polizei eine Liste mit möglichen Opfern gefunden hätte. Zur Sicherung oder Registrierung würden Polizisten vorbeikommen und die Wertsachen verwahren.

Anschließend kommen weitere Betrüger, geben sich als Polizisten aus, nehmen Wertgegenstände an sich und verschwinden dann wieder. "Derzeit registriert die Wiener Polizei sowohl bei der 'Einbruchsmasche' als auch bei einem Trickbetrug in Zusammenhang mit Covid-19 steigende Fallzahlen. Dabei gibt der Tatverdächtige am Telefon an, dass sich ein Familienangehöriger mit Covid-19 infiziert hätte und dass für die notwendige Behandlung Geld an die Polizei ausgehändigt werden müsse", hieß es.