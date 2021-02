Etliche Drogenlenker und Autofahrer ohne Führerschein hat die Wiener Polizei bei einem Planquadrat in der Nacht auf Freitag in Meidling aus dem Verkehr gezogen. Von 14.00 bis 2.00 Uhr legten die Beamten der Inspektion Hufelandgasse nicht nur 42 Organmandate und 33 Anzeigen im Verkehrsbereich. Sie stoppten auch 18 Suchtgiftlenker und zeigten neun weitere Personen wegen fehlender Lenkberechtigungen an. 14 Führerscheine wurden abgenommen.