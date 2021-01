Ein 40 Jahre alter Wiener ist am Sonntag bei einer Frontalkollision mit einem Lkw in Krieglach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) verletzt worden. Er war laut Polizei auf einer Gemeindestraße unterwegs, um eine Skitour zu unternehmen, als ihm auf der schneebedeckten Fahrbahn ein beladener Milchtanklaster entgegen kam. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der Wiener wurde dabei verletzt. Der Lenker des Lkw, ein 24-jähriger Steirer, blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.