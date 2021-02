Wiener Reparaturbon heuer mit 1 Mio. Euro dotiert

Wiener Linien investieren heuer 471 Mio. Euro Die Wiener Linien investieren heuer 471 Mio. Euro in ihre Infrastruktur. 300 Mio. Euro davon entfallen auf den U-Bahn-Ausbau, den Bund und Land je zur Hälfte finanzieren. 100 Mio. fließen in neue Trams und Busse, hieß es in einem Pressegespräch. Die Fahrgastbilanz für 2009 sei noch nicht erstellt, werde aber positiv ausfallen, kündigte Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner (S) an. 2008 hatte man 804 Mio. Fahrgäste verzeichnet.