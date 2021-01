Wiener Skitourengeher-Gruppe in NÖ von Berg gerettet

Drei Männer und zwei Frauen hatten bei Abfahrt Orientierung verloren - Keine Verletzten

Eine fünfköpfige Skitourengeher-Gruppe aus Wien ist am Sonntagabend von der niederösterreichischen Reisalpe gerettet worden. Die drei Männer und zwei Frauen hatten am Nachmittag nach Polizeiangaben bei der Abfahrt in Richtung Kleinzell (Bezirk Lilienfeld) im freien Gelände vor einem teils senkrechten Abhang die Orientierung verloren und auf einer Seehöhe von etwa 1.000 Metern per Handy einen Notruf abgesetzt. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz standen neben Polizei-Bediensteten - an Ort und Stelle war u.a. die Alpine Einsatzgruppe NÖ West - auch fünf Mitglieder der Bergrettung Kleinzell. Der Aufstieg wurde in einer Aussendung als schwierig beschrieben. Gesichtet wurde die Gruppe gegen 19.30 Uhr. Im Anschluss wurden die Freizeitsportler unverletzt ins Tal gebracht.