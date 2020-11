Wiener SPÖ - Taucher bleibt Klubchef

Mit 98,7 Prozent bestätigt

Die Wiener SPÖ setzt weiterhin auf Josef Taucher (53) als Klubobmann. Der gebürtige Steirer, der den roten Rathausklub seit Juni 2018 führt, wurde am Mittwoch in der konstituierenden Klubsitzung mit 98,7 Prozent bestätigt, teilte die Partei mit. "Ich freue mich über dieses klare Ergebnis und danke allen für das Vertrauen", wurde Taucher in einer Aussendung zitiert.

Der SPÖ-Klub ist durch den Stimmenzuwachs bei der Wien-Wahl von 44 auf 46 Mandatare angewachsen. Als Tauchers Stellvertreterinnen und Stellvertreter wurden Nicole Berger-Krotsch, Martina Ludwig-Faymann, Christian Meidlinger, Ernst Nevrivy und Kurt Stürzenbecher gewählt.