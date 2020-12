Wiener Staatsoper: "Die Fledermaus" zu Silvester live auf ORF III

Asmik Grigorian als Überraschungsgast - Staatsoper reagiert auf Lockdown-Verlängerung

Da die Opernhäuser des Landes noch einige Wochen geschlossen bleiben müssen, kommt das Musiktheater eben zum Publikum nach Hause: Die Wiener Staatsoper zeigt in Zusammenarbeit mit dem ORF die Highlights des Dezember-Spielplans als Fernseh- bzw. Radioübertragungen. Zu den schon bisher geplanten fünf Produktionen gesellt sich nun ein weiterer Klassiker: die "Fledermaus" am 31. Dezember (20.15 Uhr auf ORF III).

Dass der Lockdown in vielen Bereichen bis zumindest 6. Jänner verlängert wurde, sei "vor allem während der Feiertage für viele Menschen sehr schwierig", so Staatsopern-Direktor Bogdan Roscic in einer Aussendung. "Wir haben daher unseren Plan ausgeweitet und zeigen am Silvesterabend unsere längst zu einer Wiener Tradition gewordene 'Fledermaus'-Produktion."

Die musikalische Leitung hat Cornelius Meister inne, auf der Bühne darf man sich auf Georg Nigl, Camilla Nylund, Jochen Schmeckenbecher oder Peter Simonischek als Frosch freuen. Quasi fester Bestandteil der Aufführung ist auch ein prominenter Überraschungsgast, diesen Part wird heuer die gefeierte litauische Sopranistin Asmik Grigorian erfüllen. Vorangestellt ist der live-zeitversetzten Übertragung eine Einführung von Barbara Rett um 20.00 Uhr, die auch einige der Stars zum Interview bittet.

