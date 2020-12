Wiener Stadtbudget: Opposition mit Kritik - aber auch Verständnis

SPÖ und NEOS verwiesen auf schwierige Voraussetzungen - Beschluss des Zahlenwerks am morgigen Freitag

Die Oppositionsparteien haben am Donnerstag erwartungsgemäß Kritik am Entwurf für das Wiener Budget 2021 geübt. Anders als in den Vorjahren wurde die Fremdmittelaufnahme jedoch nicht gänzlich abgelehnt., sondern es wurde auch dafür Verständnis geäußert, dass die Corona-Pandemie zu neuen Schulden zwingt. Der Voranschlag wird morgen, Freitag, beschlossen - wohl nur mit den Stimmen der Regierungsparteien SPÖ und NEOS.

Als erster Redner der Oppositionsfraktionen meldete sich FPÖ-Klubobmann Dominik Nepp zu Wort. Er vermisste ein "Budget mit Weitblick". Im Voranschlag fehle "Wirkungsorientierung, Effizienz und Transparenz." Genau deswegen würde die FPÖ das Budget ablehnen. Es sei nur "Rest'lverwertung von Rot-Grün". Nepp höhnte darüber, dass die einzige Gebührensenkung, die die NEOS durchgesetzt hätten, die "Verbilligung" des Staatsbürgerschaftsverfahrens sei. Die Staatsbürgerschaft solle jedoch nicht verschenkt werden, sondern sei ein Privileg, das man sich verdienen müsste, zeigte sich der FPÖ-Fraktionschef überzeugt.

Für die Grünen resümierte der nicht amtsführende Stadtrat Peter Kraus über das erste nicht rot-grüne Budget seit zehn Jahren. Er beklagte, dass der Voranschlag vor allem aus Überschriften bestehe. Und manche Themen wie Transparenz würden nicht im entsprechendem Ausmaß vorkommen, obwohl die NEOS dies versprochen hätten. Auch das Kapitel Wohnbau birgt laut Kraus problematische Passagen: "Ich mache mir Sorgen, wenn ich Aussagen lese, dass strategisch nicht relevante Grundstücke verkauft werden sollen." Dies würde der Bedeutung eines starken gemeinnützigen Wohnsektors widersprechen.

ÖVP-Klubchef Markus Wölbitsch lobte den Finanz-Ressortchef in höchsten Tönen - allerdings jenen im Bund. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sei dafür verantwortlich, dass Österreich Europameister bei Ausgaben für Wirtschaftshilfe sei. "Wir helfen den Menschen." In Wien sei hingegen in den letzten zehn Jahren der Schuldenberg verdoppelt worden, trotz guter Konjunktur.

Die Ausgaben der Stadt etwa für Umwelt, Bildung und Klimaschutz seien wichtig, zeigte sich Wölbitsch überzeugt. "Aber liebe NEOS, beim Geldausgeben ist die SPÖ Weltmeister und dafür hätte es euch in der Stadtregierung wirklich nicht gebraucht." Kritik setzte es auch daran, dass die pinke Regierungspartei sich nicht in Sachen Sonntagsöffnung durchgesetzt habe.

NEOS-Klubchefin Bettina Emmerling befand, dass kaum schlechtere Voraussetzungen für ein Budget möglich seien - "noch dazu, wenn man voller Tatendrang in eine neue Legislaturperiode startet". Die gesellschaftlichen Folgen seien noch nicht zur Gänze abschätzbar. Viele Dinge, die so nicht geplant waren, hätten auf den Weg gebracht werden müssen - neben unterschiedlichen Beihilfen auch Personal im Gesundheitsbereich oder Schutzausrüstung. "Trotzdem müssen wir zuversichtlich sein." Sie beteuerte, dass die NEOS sehr wohl Forderungen durchgebracht hätten, wobei sie das Aussetzen der Valorisierung der Parteienförderung oder die künftige Prüfkompetenz des Rechnungshofs für Parteifinanzen erwähnte.

Auch SPÖ-Gemeinderat Kurt Stürzenbecher verwies auf die Herausforderungen durch die Pandemie. Dieser habe man Rechnung getragen. Man beschließe ein "ungeheuer ambitioniertes und kreatives Budget", versichert er.