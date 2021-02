Wiener stürzte beim Skilaufen in Kärnten und verletzte sich schwer

Ein 19 Jahre alter Wiener ist am Freitag im Skigebiet St. Oswald in Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau) bei einer Abfahrt gestürzt. Nach Angaben der Polizei erlitt der 19-jährige eine schwere Beinverletzung, er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt geflogen werden.