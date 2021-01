Wiener U-Bahn-Bau: Fast 90-jährige Platane wird gerettet

Baum beim Cafe Eiles wird in Park beim Justizpalast übersiedelt

Die Errichtung des U2/U5-Linienkreuzes beim Wiener Rathaus sorgt nun doch nicht dafür, dass eine fast 90-jährige Platane beim Cafe Eiles gefällt wird. Ursprünglich war dies nicht ausgeschlossen worden. Naturschützer - unter anderem das "Kuratorium Wald" - hatten sich aber für den Erhalt eingesetzt. Mit Erfolg: Der Baum wird umgepflanzt, wie der für die Wiener Linien zuständige Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Dienstag versicherte.

Laut einem Sprecher wird die Platane in den Park beim Justizpalast übersiedelt. Der Baum wird ausgegraben und via Tieflader an seinen neuen Bestimmungsort gebracht. Die Aktion soll in den nächsten 14 Tagen über die Bühne gehen.