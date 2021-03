Wiener wollte "Hatzerl" machen - Rennen gegen die Polizei verloren

Hatte wegen Radarboxen gestohlene Kennzeichen am Auto der Mutter montiert

Weil er ein "Hatzerl" machen wollte, hat ein führerscheinloser Wiener am Mittwochabend ohne das Wissen seiner Mutter ihren Peugeot genommen. Mit in Favoriten gestohlenen Kennzeichen wollte er die Radarboxen austricksen. All diese Vorbereitungen halfen dem 31-Jährigen jedoch nicht, da er beim Rasen am Margaretengürtel von der Polizei beobachtet wurde, die das anschließende "Rennen" gewann.

Bei seiner Suche nach einem Abenteuer war der Mann gegen 20.30 Uhr erfolgreich: Als er die Reifen lautstark durchdrehen ließ und mit weit überhöhtem Tempo über den Gürtel sauste, nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Mit bis zu 110 km/h ging es bis nach Fünfhaus-Rudolfsheim, wobei der Lenker sich weder um Verkehrsregeln, noch um die Sicherheit von Fußgängern oder Autofahrern scherte.

Endstation war schließlich in der Kauergasse, wo er mit dem Auto seiner Mutter in ein geparktes Auto krachte. Die Flucht zu Fuß, während der er sich einer Schreckschusspistole entledigen wollte, dauerte nicht lange. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten noch einen Teleskopschlagstock sowie ein Messer und ein Beil, obwohl gegen den 31-Jährigen ein Waffenverbot besteht. Was er damit anfangen wollte, verriet er nicht.

Bei einer amtsärztlichen Untersuchung wurde eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt. Der Mann wird wegen zahlreicher Verkehrsverstöße sowie Verstößen gegen das Waffengesetz und wegen Urkundenunterdrückung angezeigt.