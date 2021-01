Wienerberger - Berenberg hebt Kursziel von 30,0 auf 36,0 Euro an

Kaufempfehlung "Buy" bestätigt - Ergebnisprognosen deutlich angehoben

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Baustoffherstellers Wienerberger von 30,00 auf 36,00 Euro angehoben. Ihre Kaufempfehlung "Buy" bestätigten die Analysten Lushanthan Mahendraraja, Donald Tai, Anthony Plom und Joseph Bloomfield in ihrer neuen Studie.

Dass das mittelfristige von Wienerberger angepeilte EBITDA-Ziel weder organisches Wachstum noch eine Erholung des Endmarktes beinhalten würde, ließe die eigenen Forecasts "konservativ" erscheinen, heißt es in der aktuellen Analyse. Daher wurden die Zahlen angepasst um das kürzlich vorgelegte Trading Update von Wienerberger und die Akquisition der US-Fassadenfirma Meridian Brick entsprechend widerzuspiegeln.

Diese Anhebung und das Weiterrollen der Bewertung resultiere in einem neuen Kursziel von 36,00 Euro. Das Ergebnis je Aktie wird für 2020 um zehn Prozent auf 1,61 Euro angehoben, für 2021 liegt es um 8,3 Prozent höher auf 2,12 Euro und für 2022 steigt es um 13,5 Prozent auf 2,65 Euro. Die Dividendenprognose je Aktie liegt für 2020 bei 0,70 Euro, für 2021 bei 0,79 Euro und für 2022 bei 1,03 Euro.

Zum Vergleich: Die Wienerberger-Aktien notierten am Freitagvormittag an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,00 Prozent auf 28,36 Euro.

