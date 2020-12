Wienerberger - Deutsche Bank erhöht Kursziel von 28,0 auf 30,0 Euro

Kaufempfehlung "Buy" bestätigt

Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Wienerberger von 28,00 auf 30,00 Euro nach oben revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Matthias Pfeifenberger nach der jüngsten Prognosen-Erhöhung des Ziegelherstellers bestätigt.

Wienerberger hat am Freitag die Prognose für den bereinigten operativen Gewinn für das Gesamtjahr 2020 nach oben geschraubt. Anstelle der bisher in Aussicht gestellten 480 bis 500 Millionen sind nach Unternehmensangaben beim bereinigten EBITDA nun rund 545 Mio. Euro in Sicht.

Die Experten der Deutschen Bank erhöhen ihre Prognose für das Wienerberger-EBITDA 2020 nun auf 548 Mio. und rechnen für 2021 mit 600 Mio. Euro.

Am Dienstagvormittag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,54 Prozent bei 25,12 Euro.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

