Wiens FP entsendet Ex-Nationalratsbgeordneten Hübner in den Bundesrat

Grüne kritisieren Ernennung - Verweis auf Rede vor rechtsextrem eingestufter Vereinigung

Die Wiener FPÖ wird den Juristen und ehemaligen Nationalratsabgeordneten Johannes Hübner in den Bundesrat entsenden. Das bestätigte ein Sprecher der Partei am Dienstag der APA. Hübner räumte 2017 wegen Antisemitismus-Vorwürfen das Mandat. Und auch gegen seine nunmehrige Ernennung regt sich Kritik.

Die Grüne Nationalratsabgeordnete Eva Blimlinger verwies in einer Aussendung darauf, dass Hübner 2016 in Thüringen eine Rede bei der "Gesellschaft für freie Publizistik e.V. (GfP)" gehalten habe, die vom deutschen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft werde. Schon dies würde gegen ein politisches Mandat sprechen, befand sie. Hübner habe dort auch Hans Kelsen falsch als "Hans Kohn" bezeichnet. Dies sei eine rechtsextreme antisemitische Verhöhnung, so Blimlinger.

Gegenüber dem "Kurier" hielt die FPÖ fest, dass Hübner "ein erfolgreicher Rechtsanwalt sowie ein langjähriger erfahrener Parlamentarier" sei. Er werde die Wiener FPÖ im Bundesrat hervorragend vertreten, zeigten sich die Freiheitlichen überzeugt.