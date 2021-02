Wifo-Chef: Positive Wachstumsprognose für 2021 hält gerade noch

Wifo/IHS sehen Wachstumseinbruch 2012 Das österreichische Wirtschaftswachstum wird im nächsten Jahr so schlecht ausfallen wie seit acht Jahren nicht mehr. Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und Institut für Höhere Studien (IHS) erwarten in ihrer am Freitag veröffentlichten "Herbstprognose" für 2012 nur mehr 0,8 bzw. 1,3 Prozent reales Wirtschaftswachstum.