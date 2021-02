Wifo-Konjunkturtest: Firmen wegen Corona unverändert skeptisch

Österreichs Wachstum bricht 2012 ein - 2013 wieder stärkeres Plus Das Wirtschaftswachstum in Österreich wird im kommenden Jahr stark einbrechen, 2013 soll es aber wieder zumindest halb so stark zulegen wie heuer. Das Wifo erwartet für 2012 nur noch 0,4 Prozent reales Plus, das Institut für Höhere Studien (IHS) geht von 0,8 Prozent Anstieg aus.