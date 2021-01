Wifo-Konjunkturtest: Zweite Coronawelle hält Wirtschaft fest im Griff

Stimmung unter den österreichischen Unternehmen bleibt angespannt - Erwartungen für die nächsten Monate etwas pessimistischer

Die zweite Coronawelle hält die österreichische Wirtschaft fest im Griff, die Stimmung unter den österreichischen Unternehmen bleibt angespannt. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Wifo-Konjunkturtest für Jänner. Der Konjunkturklimaindex ist im Jänner auf minus 11,4 Punkte gefallen, nach minus 11,0 Punkten im Dezember. Die Unternehmen schätzen die aktuelle Lage weiter skeptisch ein. Die Erwartungen sind etwas pessimistischer als vor einem Monat.

Die einzelnen Sektoren beurteilen ihre Situation aber unterschiedlich. Während die Bauwirtschaft vergleichsweise optimistisch ist, sind Sachgütererzeugung und Dienstleister skeptisch. Für die Gesamtwirtschaft blieb der Index der aktuellen Lagebeurteilungen im Jänner saisonbereinigt fast unverändert zum Dezember und lag mit minus 13,9 deutlich unter der Nulllinie, die negative von positiven Konjunkturbeurteilungen trennt.

Bei den Dienstleistungen sahen vor allem Beherbergung und Gastronomie ihre aktuelle Lage im Jänner noch einmal schlechter - der Index stand bei minus 80 Punkten. Im EDV-Sektor gab es eine weitere Verbesserung, der Index lag mit 17 Punkten (plus 12 Punkte) nahe dem langfristigen Durchschnitt. Insgesamt betrug der Index im Dienstleistungssektor stabil minus 24 Punkte. In der Bauwirtschaft lag der Wert mit über 18 Punkten (plus 0,5 Punkte) zwar auf dem höchsten Wert seit März 2020, es bleibt aber weiterhin ein großer Abstand zu den Werten vor der Coronapandemie. Die Sachgütererproduzenten waren mit stabil minus 8,1 Punkten ebenfalls negativ.

Die Erwartungen für die nächsten Monaten haben sich verschlechtert. Die Unternehmen rechnen weiterhin mehrheitlich mit einer von der Coronakrise geprägten Geschäftslage. Der Index der unternehmerischen Erwartungen sank um 0,6 Punkte auf minus 8,8 Punkte. Nur in der Bauwirtschaft war er trotz eines Rückgangs von 3,7 Punkten mit plus 4,1 Punkten positiv. In der Sachgütererzeugung fiel der Index um 2,7 Punkte auf minus 7,8 Punkte.

Etwas zuversichtlicher als zuletzt sind für die nächsten Monate die Dienstleister. Der Erwartungsindex stieg um 1,3 Punkte, blieb mit 12,2 Punkten aber weiter im pessimistischen Bereich. Im Bereich Beherbergung und Gastronomie verbesserte sich der Wert um 8,6 Punkte, war aber mit 41,1 Punkten noch deutlich unter der Nulllinie.