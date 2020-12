Der Ökonom und Russland-Experte am Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), Peter Havlik, ist am 2. Dezember im 71. Lebensjahr verstorben. Das gab das wiiw am Mittwoch bekannt. Er war seit 1982 am wiiw in Wien tätig, auch nach seiner Pensionierung 2019 blieb er als Senior Research Associate am Institut. Von 1990 bis 2013 war er stellvertretender Leiter des wiiw.

ISIN