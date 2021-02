Wilderer erlegte und häutete in Kärnten zwei Füchse

Ein unbekannter Wilderer hat in Moosburg (Bezirk Klagenfurt-Land) zwei Füchse erschossen, abgehäutet und die Felle offenbar mitgenommen. Ein 34-jähriger Moosburger fand am Dienstag die gehäuteten Kadaver und verständigte die Polizei. Nun wird wegen Eingriffs in fremdes Jagdrecht ermittelt.