Wildschwein-Familie in römischem Park erlegt - Frischling überlebte

Tier wurde "Diego" zu Ehren Maradonas genannt

Nach der Tötung einer Wildschwein-Familie in einem städtischen Park in Rom, die Tieraktivisten im Oktober empört hatte, ist ein Frischling unweit eines Fußballfelds entdeckt worden. Er wurde "Diego" zu Ehren der verstorbenen Fußball-Legende Diego Armando Maradona genannt, berichtete die Tageszeitung "Corriere della Sera am Dienstag.

Mitte Oktober waren eine Wildschwein-Mutter und ihre sieben Jungen in eine Grünanlage nahe des Vatikans eingedrungen. Sie wurde daraufhin vorerst in einem Teil des Geländes eingesperrt. Während sich die Gemeinde bereit erklärt hatte, eine Lösung zu finden, um die Schweine woanders unterzubringen, beschloss die Region Latium, zu der Rom gehört, die Erlegung. Der Grund: Es seien keine Käfige für den Transport vorhanden.

Die Sau und sechs Junge wurden vor den Augen protestierender Anrainer mit Spritzen getötet, was Proteste auslöste. Lediglich ein Frischling konnte sich retten. Wochenlang wurde er von den Tierschützern in der Gegend gesucht, bevor er unweit eines Fußballfelds gefunden wurde. Jetzt soll er in einer Farm südlich von Rom untergebrach werden.

In der Umgebung von Rom haben sich Wildschweine in den vergangenen Jahren stark vermehrt. Viele von ihnen ernähren sich vom Müll auf den Straßen. Die Region Latium beschloss daher, dass sie im städtischen Raum getötet werden dürfen. Die Tiere sind immer häufiger in schwere Verkehrsunfälle verwickelt. Zwei Fußballer sind Anfang Oktober auf der Autobahn A26 in Carpignano ums Leben gekommen. Ihr Auto war mit einer Rotte kollidiert. 2019 wurden 164 Unfälle mit 15 Todesopfern und 221 Verletzten gemeldet, die auf Tiere zurückzuführen sind.