Winter-Chaos in Texas: Biden macht Weg für mehr Hilfen frei

Großkatastrophenfall erklärt

US-Präsident Joe Biden hat nach dem ungewöhnlich heftigen Winterwetter im Bundesstaat Texas den Weg für mehr Bundeshilfen freigemacht. Das Weiße Haus teilte am Samstag mit, dass Biden am Freitag den Großkatastrophenfall für Texas erklärt habe. Das ermöglicht unter anderem, dass Menschen in besonders betroffenen Bezirken unter anderem Zuschüsse für provisorische Unterkünfte oder Hausreparaturen sowie kostengünstige Darlehen beanspruchen können.

Kälte und starker Schneefall hatten diese Woche in Texas zu Problemen bei der Strom- und Trinkwasserversorgung geführt. Zeitweise saßen rund vier Millionen Menschen in dem südlichen Bundesstaat im Dunkeln. Die lokalen Behörden meldeten mehrere Tote im Zusammenhang mit dem extremen Winterwetter.