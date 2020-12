Wintersaison am Ötscher findet statt

Start am 24. Dezember - Danninger für Fusion mit Hochkar-Bergbahnen - Betrieb am Semmering ebenfalls ab dem Heiligen Abend

Die Ötscherlifte in Lackenhof werden in der Wintersaison 2020/21 öffnen. Das stand bereits vor der (heutigen) Gesellschaftersitzung mit Vertretern der Schröcksnadel-Gruppe und des Landes Niederösterreich fest, teilte Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) mit. Gleichzeitig müssten die Ötscherlifte zukunftsfit aufgestellt werden.

Das werde "nur mit einer Fusion mit den benachbarten Hochkar-Bergbahnen" gelingen, betonte Danninger. An den beiden Gesellschaften hält die Schröcksnadel-Gruppe jeweils 60, das Land 40 Prozent.

Das Öffnen der Lifte in Lackenhof sei ein gutes Ergebnis im Sinne der sportlichen Betätigung der Menschen und der regionalen Wirtschaft, stellte der Landesrat fest. Er freue sich über das Einlenken der Schröcksnadel-Gruppe. Helmut Holzinger und Rainer Rohregger als Vertreter des Mehrheitsgesellschafters kündigten am Freitag ebenfalls an, "zum frühest möglichen Termin" und somit am Heiligen Abend in die Wintersaison 2020/21 starten zu wollen. "Der Ötscher wird bereit sein", betonten sie in einer Aussendung.

Am Zauberberg Semmering soll es ebenfalls am 24. Dezember mit dem Wintersportvergnügen losgehen. Der Termin wird auf der Website genannt.