Winterspecial läutet die neue "Bergdoktor"-Saison ein

Der Mediziner rückt am Donnerstag (7. Jänner) in ORF 2 aus - 14. Staffel wird dann von der Frage dominiert, ob der "Bergdoktor" nun wirklich den Hafen der Ehe ansteuert

Macht der "Bergdoktor" nun den Sack zu? Im vom ORF koproduzierten Seriendauerhit steht eine Hochzeit an - möglicherweise, wenn man die amourösen Eskapaden der Titelfigur im Auge behält. Doch bevor die Frage, ob der Mediziner des ländlichen Raumes sein Heiratsversprechen an Freundin Anne einlöst, die am 13. Jänner startende 14. "Bergdoktor"-Saison dominiert, ist am Donnerstag (7. Jänner) noch das traditionelle Winterspecial in ORF 2 zu sehen.

"Bauernopfer" lautet der Titel der Spezialfolge, in der Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht) bei einer gemeinsamen Bergtour eine verunglückte Bergführerin rettet - und bald die traurige Diagnose Leukämie für sie bereithält. Die verzweifelte Suche nach einem Stammzellenspender beginnt, wobei auch Harald Krassnitzer als Wiener Banker und Gatte Rupert Althammer mit von der Partie ist.

Nach dem im winterlichen Tirol gedrehten Special geht es dann aber um die Frage, ob der Bergdoktor im Hafen der Ehe seinen Anker wirft. Und der Serienkenner weiß: Lange hat es Martin Gruber noch nie im Trockendock ausgehalten, irrlichterte der Mediziner bisher doch durch die Damenwelt am Wilden Kaiser, wenn man von den beiden weiblichen Konstanten Mama Lisbeth (Monika Baumgartner) und Tochter Lilli (Ronja Forcher) absieht. Es bleibt also spannend, ob Verlobte Anne (Ines Lutz) das Ganze zum Damentrio erweitert.