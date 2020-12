Wintersportler im Lungau von Lawine 500 Meter mitgerissen

33-jähriger Einheimischer blieb unverletzt an der Oberfläche liegen - Airbag-Rucksack aktiviert

Ein 33-jähriger Skifahrer hat am Dienstag einen Lawinenabgang in Mauterndorf im Salzburger Lungau unverletzt überstanden. Der Einheimische, der mit Begleiter abseits der gesicherten Piste im Skigebiet Großeck/Speiereck unterwegs war, löste bei der Variantenfahrt bereits nach dem ersten Schwung eine Lawine aus. Laut Polizei konnte er noch seinen Airbag-Rucksack aktivieren, ehe er rund 500 Meter mitgerissen wurde. Der Mann blieb schließlich an der Oberfläche des Schnees liegen.

Die beiden Wintersportler waren zunächst im gesicherten Skiraum unterwegs, wollten dann aber die Zallinwand im freien Gelände abfahren. Von dem Lawinenabgang wurde die Bergrettung alarmiert. Zunächst war aufgrund der Skispuren unklar, ob noch weitere Personen von der Lawine erfasst worden waren. Schließlich konnte Entwarnung gegeben werden.