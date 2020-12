Wintersteiger übernimmt norwegischen Vertriebspartner

Board & Ski Teknikk AS ab März zu 100 Prozent

Der oberösterreichische Maschinenbaukonzern Wintersteiger in Ried im Innkreis übernimmt mit März seinen norwegischen Vertriebspartner "Board & Ski Teknikk AS". Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Seit mehr als 30 Jahren hat "Board & Ski Teknikk AS" für Wintersteiger den skandinavischen Markt bearbeitet. Gründer und Haupteigentümer Viggo Slang wolle sich in den kommenden Jahren in den Ruhestand zurückziehen, hieß es in einer Aussendung. Wintersteiger habe sich daher entschieden, das Unternehmen, das zuletzt 2,5 Mio. Euro umgesetzt hat, zu 100 Prozent zu erwerben und die Märkte Norwegen und Schweden künftig durch die Tochtergesellschaft Wintersteiger NC zu betreuen. Verkauf und Kundenservice werden weiterhin vor Ort abgewickelt, die Logistikleistungen kommen wie bisher aus Österreich.