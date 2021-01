"Wir wollten uns nicht limitieren": Kreisky entdecken "Atlantis"

Heimische Rockband hat für neues Album "herumexperimentiert" - "Dadurch, dass sich keiner in der Band selbstverwirklicht, können wir uns verwirklichen" - Konzerte im März und April geplant - BILD

Bei Kreisky rumort es wieder: Taucht die Wiener Rockband aus Proberaum respektive Studio auf, dann hat es das Ergebnis meistens in sich. So auch "Atlantis", das mittlerweile sechste, am Freitag erscheinende Album des Quartetts. Vorgabe für die acht neuen Stücke: "Wir wollten uns nicht limitieren in irgendeiner Form", sagte Drummer Klaus Mitter.

Diese Befürchtung hatte man bei Kreisky schon bisher nicht. Allerdings ist nach dem ziemlich knackig geratenen "Blitz" von 2018 nun wieder stärker Variation angesagt. "Wir haben unseren Arbeitsansatz wieder leicht verändert", nickte Mitter im APA-Interview. "'Blitz' ist sehr direkt entstanden, da haben wir im Studio die Songs geschrieben. Diesmal wollten wir uns aber mehr Zeit nehmen. Wir dachten weniger daran, wie die Songs im Albumkontext wirken oder wie wir sie live umsetzen."

Dementsprechend "zugespitzt" sei man in das Songwriting gegangen. Herausgekommen sind kompakte Kopfnickersongs wie die erste Single "ADHS" oder auch psychedelische Ausflüge, die gerne auf Repetition und wabernde Elektronik setzen ("Kilometerweit Weizen"). "Wir haben herumexperimentiert, etwa mit Synths den Bass gedoppelt", so Gitarrist Martin Max Offenhuber. "Es war ein Versuch, viele Dinge zu reduzieren, damit es nicht so gefüllt ist, sondern knochig wird. Weit weg vom Ursound also, eine Abstrahierung des Instruments."

Das setzt sich auch in den Texten fort, werden etwa in "Lonely Planet" Assoziationen zu schrägen Interrail-Erfahrungen geweckt oder in "Abfahrt Slalom Super-G" der Nationalsport der Österreicher auseinandergenommen - jedenfalls im übertragenen Sinn. Aber nicht nur die von Franz Adrian Wenzl verfassten Texte bestimmen die Geschichte. "Auch die Musik macht das", betonte der Sänger. "Darum ging es: Was ist gerade die Story, welches Instrument erzählt etwas?" Musik und Text sind enger verwoben, wie Mitter ergänzte.

Wie aber zum Ende kommen? Wann hat ein Song nach zweieinhalb Minuten genug, und wann muss man ihn in die Länge ziehen? "Da geht es tatsächlich ums Gespür", erklärte Wenzl, der auch Alan Jenkins von der Psychedelic-Band Deep Freeze Mice zitierte: "Ideale Songlängen sind ihm zufolge bis zweieinhalb Minuten und dann über sechs. Bis zweieinhalb Minuten kann man alles sagen, was notwendig ist - und bei Stücken über sechs Minuten muss man sich sowieso etwas anderes überlegen", lachte der Musiker. "Das finde ich gar nicht so schlecht."

Apropos neue Parameter für Kreisky: Mit Helmuth "Lelo" Brossmann gibt es auch seit einiger Zeit einen neuen, der Band schon lange verbundenen Mann am Bass, der Gregor Tischberger abgelöst hat. Ein Bruch habe sich dadurch aber nicht ergeben, "weil sofort tolle Ideen gekommen sind", unterstrich Offenhuber. "Es war überhaupt kein Loch da, aber es war sicher anders als vorher." Tischberger hat außerdem mitproduziert und somit nach wie vor eine "Satellitenfunktion", wie es Mitter umriss. Und Brossmann? "Ich habe mir schon die Frage gestellt, ob es mit mir so funktioniert wie bisher", sagte er. Schnell sei aber deutlich geworden, "dass es überraschend gleich und gut klappt".

Also alles gut im Kosmos Kreisky? Einhellige Zustimmung der bestens gelaunten Musiker. "Es gibt keine Egotrips in dieser Band", verriet Mitter ein Geheimnis des anhaltenden Erfolgs. "Was aber nicht bedeutet, dass man die eigene Meinung nicht vermehrt zu Markte trägt. Dadurch, dass sich keiner in der Band selbstverwirklicht, können wir uns verwirklichen." Und Brossmann warf ergänzend ein: "Es wird ja deshalb kein lauwarmer Kompromiss."

Denn Diskussionen, ja, die gehören zum täglichen Brot der Künstler. "Es braucht schon Widerrede und Diskussion, sonst fehlt die kritische Distanz", meinte der Bassist. "Bei Kreisky aber geht kaum etwas an die Öffentlichkeit, weder musikalisch noch visuell, das nicht ausreichend diskutiert wurde. Das ist wichtig und gut. Nur in diesem Prozess kann man zwischen halb garen und gescheiten Ideen ausfiltern." Und trotz der Zuschreibung als wütende Rockband gab Mitter zu verstehen: "Wir sind ja eigentlich sehr harmoniebedürftig. Sich auf einer persönlichen Ebene am Arsch gehen, das hat noch nie genutzt bei uns."

Eher zutreffen könnte das "am Arsch gehen" auf die Coronapandemie, die Musikern nun seit vielen Monaten ihre Auftritte verunmöglicht. Deshalb aber ein "Pandemie-Album" zu machen, wäre den Vieren nicht in den Sinn gekommen. "Das hätte auch in kürzester Zeit einen Bart", war sich Mitter sicher. Für Wenzel gibt es schon Aspekte, "die interessant sind - und auch auf dieser Platte Platz fanden, weil es ganz einfach ewige Themen sind. Isolation zum Beispiel, oder Sprachlosigkeit."

Dennoch: Wenn Konzerte wieder stattfinden können, will man dem Publikum sicher keinen Corona-Blues servieren. "Die Leute wollen das alles ja vergessen, auch wenn es nur für eine Stunde ist", gab Mitter zu bedenken. "Insofern wäre es nicht gut, es ihnen dann auch noch so reinzugießen." Stattdessen also die gewohnte Kreisky-Qualität in all ihren Facetten. Wenn es Corona zulässt, sogar schon bei den geplanten Konzerten im März und April.

(Das Gespräch führte Christoph Griessner/APA)

(S E R V I C E - Kreisky, derzeit geplante Konzerttermine: 18.3. Spielboden Dornbirn, 19.3. Arge Salzburg, 20.3. Posthof Linz, 13.4. Dom im Berg Graz, 14.4. Rabenhof Wien; www.kreisky.net)