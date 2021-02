Wirbel um Abschaffung der Pflichtinserate in "Wiener Zeitung"

Geschäftsführer Fleischhacker: "Gehe davon aus, dass Regierungsprogramm irgendwann umgesetzt wird" - Opposition und Journalistenvertreter fordern Erhalt der republikseigenen Zeitung -

ÖVP und Grüne dürfte das im Regierungsprogramm vorgesehene Vorhaben, die Veröffentlichungspflicht von Unternehmen im "Amtsblatt" der republikseigenen "Wiener Zeitung" in Papierform abzuschaffen, demnächst umsetzen. "Der Standard" berief sich am Mittwoch diesbezüglich auf mehrere Quellen. Damit fiele ein Großteil der Einnahmen für die älteste noch erscheinende Tageszeitung der Welt weg. Opposition und Journalistenvertreter fordern den Erhalt der Zeitung.

Laut "Der Standard" wird die Abschaffung der Pflichtveröffentlichungen in gedruckter Form in Regierungskreisen mit der Umsetzung einer EU-Richtlinie über den "Einsatz digitaler Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht" erklärt. Diese ist bis Sommer umzusetzen.

Damit könnte der "Wiener Zeitung" ein Ende in Printformat drohen. Die Marke selbst soll jedoch laut türkis-grünem Regierungsprogramm mit neuem Geschäftsmodell erhalten bleiben. Dabei ist als Ziel ausgegeben, Serviceplattformen des Bundes zu bündeln. "Ja, im Regierungsprogramm steht die Abschaffung der Pflichtveröffentlichungen im Print und ich gehe davon aus, dass dies auch irgendwann umgesetzt werden wird", sagte Martin Fleischhacker, Geschäftsführer der "Wiener Zeitung", der APA. In den letzten Jahren habe man Energie in den Aufbau neuer Geschäftsmodelle und in die Digitalisierung des Unternehmens gesteckt. "Darüber sind wir auch regelmäßig in Abstimmung mit dem Eigentümer", so Fleischhacker.

Kritik an den kolportierten Plänen zur Einstellung der "Wiener Zeitung" übte SPÖ-Mediensprecher Thomas Drozda: "Der ältesten Tageszeitung der Welt einfach den finanziellen Hahn zuzudrehen, zeugt von historischer Ignoranz und zeigt einmal mehr, wie wenig der Regierung an Qualitätsjournalismus liegt." Österreich brauche qualitativ hochwertige Zeitungen und nicht eine weitere digitale "Serviceplattform", so Drozda.

Auch die Journalistengewerkschaft in der GPA und der Presseclub Concordia zeigten sich in einer Aussendung am Freitag besorgt. Die beiden Journalistenorganisationen appellierten an die Bundesregierung, ihrer Verantwortung als Eigentümervertreterin nachzukommen und die Existenz der "Wiener Zeitung" als gedrucktes Tagesmedium sicherzustellen. Ihre Einstellung wäre ein unwiederbringlicher Verlust für den demokratiepolitischen Diskurs in Österreich. Sollten die Pflichtveröffentlichungen als Einnahmequelle wegfallen, liege es in der Verantwortung der Bundesregierung, der "Wiener Zeitung" alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu eröffnen, hieß es in der Aussendung. Der Österreichische Journalist*innen Club (ÖJC) sah in den Überlegungen der Bundesregierung eine "Skandal" und forderte ebenfalls den Erhalt der "Wiener Zeitung".