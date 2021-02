Wirbel um Westbahn-Notvergabe wirkte sich nicht auf Kunden aus

ÖBB und Westbahn fahren weiter wie zuvor, zu befürchteten Reduktionen kam es nicht - Erleichterung bei SPÖ-Stöger, FPÖ-Haimbuchner und Gewerkschaft vida

Auf der Westbahnstrecke fahren ÖBB und die Westbahn nun genauso weiter wie zuvor, zu einer befürchteten Reduktion der Verbindungen ist es nicht gekommen. Gestern, Sonntag, hatte das Finanzministerium die Zustimmung zur Notvergabe, also Staatshilfe für die Bahnunternehmen, auf der Strecke erteilt. Bis 7. April sind dadurch trotz coronabedingten starken Passagierrückgängen die derzeitigen Verbindungen gesichert.

"Wir fahren weiter zwei Züge pro Stunde auf der Weststrecke", sagte ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder zur APA. Die Kunden hätten also von der Debatte gar nichts gemerkt. Auch Westbahn-Sprecherin Ines Volpert bestätigte, dass keine Verbindungen ausgefallen seien und auch nicht ausfallen werden.

Westbahn-Miteigentümer Hans Peter Haselsteiner hatte ja vergangene Woche angekündigt, dass ohne Verlängerung der Notvergabe die Westbahn ihre Verbindungen ab Anfang dieser Woche mehr als halbieren müsse. Die ÖBB hätte erst ab 22. Februar die Züge reduziert.

Positive Reaktionen kamen am Montag noch von SPÖ und FPÖ. SPÖ-Verkehrssprecher Alois Stöger zeigte sich erleichtert, dass der Streit zwischen ÖVP und Grünen über Coronahilfen für die Bahnen jetzt beigelegt sei. Stöger hatte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) eine Blockade vorgeworfen, er hätte bei einer Ausdünnung der Züge die Gesundheit zigtausender Bahnfahrgäste gefährdet.

Auch der oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter und stellvertretende Bundesparteichef der FPÖ, Manfred Haimbuchner, zeigte sich zufrieden über die Einigung bei der Verlängerung der Notvergabe. Im Finanzministerium habe "offenbar die erwachsene Vernunft über den kindlichen Trotz gesiegt". Pendler und Schüler aus den Regionen müssten auch in der Coronakrise sicher in die Arbeit und in die Schule fahren können.

Schließlich freute sich auch die Gewerkschaft vida über den Erhalt der Arbeitsplätze und klimafreundliche Mobilität. Die Verlängerung der Notvergabe habe für Blümel zunächst offenbar keine Priorität gehabt. Auf Druck von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und der Gewerkschaft vida sei die Finanzierung der Zugsverbindungen nun doch gesichert, so Günter Blumthaler, Vorsitzender des Fachbereichs Eisenbahn in der vida.