Wirbelsturm "Chalane" bewegt sich auf Mosambik zu

Helfer in Alarmbereitschaft

Der tropische Wirbelsturm "Chalane" bewegt sich mit Windgeschwindigkeiten um die 120 km/h auf Afrikas Ostküste zu. Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) warnte davor, dass er auf seinem Weg vom Inselstaat Madagaskar zur Küste von Mosambik an Stärke zunehmen und sich dann weiter Richtung Simbabwe und Botswana fortbewegen könnte.

Auf Madagaskar hatte er am Wochenende hohe Wellen und schweren Regen mit sich gebracht, aber nach ersten Erkenntnissen nur geringe Schäden angerichtet. In Mosambik stehen bereits Helfer bereit. Die Schäden durch Zyklon "Idai" kurz vor der Erntezeit im März 2019 sowie den kurze Zeit später folgenden Zyklon "Kenneth" gelten als besonders verheerend und haben Langzeitwirkung. Rund drei Millionen Menschen waren in Mosambik, Simbabwe und Malawi im Südosten Afrikas von dem Wirbelsturm betroffen, mehr als 600 Menschen starben. Besonders schwer heimgesucht wurde die 500.000-Einwohner-Stadt Beira.