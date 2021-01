Wirbelsturm "Eloise" traf auf Afrikas Ostküste - Neun Tote

Zog abgeschwächt von Mosambik weiter Richtung Südafrika

Der tropische Wirbelsturm "Eloise" ist am Wochenende mit Windböen von bis zu 160 km/h und schweren Regenfällen auf Afrikas Ostküste getroffen. Mindestens neun Menschen kamen nach Behördenangaben in der am schlimmsten betroffenen mosambikanischen Hafenstadt Beira ums Leben - die meisten davon wurden durch umfallende Bäume erschlagen. Von schweren Überschwemmungen betroffen waren die Distrikte Buzi und Nhamatanda.

Im Lauf des Sonntags zog der Wirbelsturm weiter in Richtung der Nachbarländer Simbabwe, Botswana und Teile von Südafrika und schwächte sich dabei mit Windgeschwindigkeiten um die 80 km/h stark ab. Er kam vom Inselstaat Madagaskar, wo es nach Behördenangaben mindestens einen Toten und Überschwemmungen gab.

Nach Angaben des nationalen Wetterdienstes (INAM) gingen allein in Beira innerhalb von 24 Stunden 250 Milliliter Regen nieder. Dort ist der Wasserstand aktuell sehr hoch, weil Tropensturm "Chalane" zum Jahreswechsel bereits für heftige Regenfälle gesorgt hatte.

In der Region standen jedoch Helfer bereit. Sie zogen damit Konsequenzen aus dem verheerenden Zyklon "Idai" vor zwei Jahren. Die Schäden durch "Idai" kurz vor der Erntezeit im März 2019 sowie den kurze Zeit später folgenden Zyklon "Kenneth" gelten als besonders verheerend und haben Langzeitwirkung. Rund drei Millionen Menschen waren in Mosambik, Simbabwe und Malawi betroffen, gut 600 Menschen starben.

(Wochenendzusammenfassung)