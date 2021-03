Wirecard - Ende April Showdown mit Merkel und Scholz im U-Ausschuss

Aussagen laut Insider für 22. und 23. April geplant

Showdown im deutschen Wirecard-Untersuchungsausschuss: Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) soll am 23. April aussagen, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bereits am 22. April, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Dies sei die aktuelle Planung des Sondergremiums. Ob danach noch weitere Zeugen vernommen werden, ist weiterhin umstritten zwischen Regierungskoalition und Opposition.

Ein Insider sagte, zusätzlich zu Merkel und Scholz könnten in der Aprilwoche auch der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) noch aussagen. Dies stehe aber noch nicht fest.

Der U-Ausschuss soll in dem milliardenschweren Bilanzbetrug bei dem einstigen Dax-Konzern Wirecard mögliche Versäumnisse der Regierung und ihrer Behörden klären.