Wirecard - EY-Deutschland-Chef soll vor dem Rücktritt stehen

Kreise: Barth soll intern andere Aufgabe bekommen - EY prüfte jahrelang Wirecard-Bilanzen - Barth soll im März im Wirecard-Bundestags-U-Ausschuss aussagen

Die Liste an Rücktritten in Folge des Wirecard-Skandals wird immer länger: Der Deutschland-Chef der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY), Hubert Barth, werde von seinem Posten zurücktreten und innerhalb der Organisation eine andere Aufgabe übernehmen, sagte eine mit der Sache vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Derzeit berate der Aufsichtsrat über den Wechsel an der Spitze der Gesellschaft.

Diese steht in der Kritik, den mutmaßlichen Milliardenbetrug bei Wirecard nicht früher entdeckt zu haben. EY lehnte eine Stellungnahme ab.

Erst am Mittwochabend hatte die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) mitgeteilt, dass ihr Präsident Edgar Ernst seinen Posten zum Ende des Jahres niederlegen wird. Im Jänner entließ der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) den Präsidenten der Finanzaufsicht BaFin, Felix Hufeld. Beide Behörden stehen seit Monaten in der Kritik, die Bilanzunregelmäßigkeiten bei dem Zahlungsanbieter nicht gesehen zu haben.

EY hatte jahrelang die Bilanzen von Wirecard geprüft und nach eigenen Angaben nichts von den Bilanzfälschungen gemerkt. Erst eine Sonderprüfung des Rivalen KPMG brachte im Frühjahr 2020 Unregelmäßigkeiten zutage, im Juni meldete Wirecard dann Insolvenz an. Banken, Anleger und Kunden des ehemaligen DAX-Konzerns verloren Milliarden. Der frühere Vorstandschef Markus Braun und andere Manager sitzen im Gefängnis, Asien-Vorstand Jan Marsalek ist untergetaucht.

Barth, der seit 2006 Vorsitzender der Geschäftsführung von EY Deutschland ist, soll nach bisheriger Planung Mitte März im parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Bundestags in Berlin vernommen werden. "Wir wollen Aufklärung über die Rolle von EY bei Wirecard", sagte SPD-Politikerin Cansel Kiziltepe. "Die Kunden von EY und die Öffentlichkeit haben das Recht zu erfahren, was schiefgelaufen ist beim Wirecard-Mandat."

Einige deutsche Firmen haben sich abgewandt von EY. Das Unternehmen gehört neben PWC, KPMG und Deloitte zu den vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt.