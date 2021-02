Wirtschaft im Euroraum brach wegen Corona so stark ein wie nie zuvor

Rezession und Rekord-Arbeitslosigkeit in Eurozone setzen sich fort Die Rezession in der Eurozone setzt sich 2013 fort, in Österreich wächst hingegen die Wirtschaft. Die EU-Kommission sagt in ihrer am Freitag veröffentlichten Konjunkturprognose ein Wirtschaftswachstum von 0,7 Prozent für das laufende Jahr in Österreich voraus.