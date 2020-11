Wirtschaft in Osteuropa schrumpft weniger als im Westen

Wo Staatshilfe möglich ist, bleibt Wachstum auf der Überholspur - GRAFIK

Die Wirtschaft der Länder in Osteuropa und am Balkan wird heuer schrumpfen, aber weniger stark als in Westeuropa. Die kommenden beiden Jahre sollte es dann wieder einen Aufschwung geben, im Schnitt wird 2022 wieder das Wirtschaftsniveau von vor der Coronakrise erreicht, erwartet das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). In Ländern, die sich Wirtschaftshilfe weiter leisten können, bleibt die Wirtschaft auf der Überholspur, sagt Experte Vasily Astrov.

Zugleich warnt er, die Prognose zu sehr in Stein gemeißelt zu sehen. "Noch nie waren die Unsicherheiten so hoch wie jetzt", sagt Astrov. Man wisse nur sicher, dass es im vierten Quartal 2020 eine zweite Rezession nach jener vom zweiten Quartal des Jahres geben wird. Aber für die kommenden Jahre könne man nur mit verschiedenen Szenarien arbeiten. Ganz allgemein sei aber zu erwarten, dass das Wachstum mittel- und langfristig doppelt so stark ausfallen wird wie in Westeuropa, ergänzte Institutsleiter Mario Holzner. Und das sei für Österreich, das in der Region wirtschaftlich eine zentrale Position einnimmt, eine gute Nachricht.

Am härtesten von der Coronakrise betroffen sind Montenegro und Kroatien, weil diese Länder stark vom Tourismus abhängen, der eingebrochen ist - in Kroatien um 60, in Montenegro um 80 Prozent. Die anderen Länder in der Region, die 23 Staaten umfasst von der ehemaligen Sowjetunion über die jetzigen EU-Staaten aus dem ehemaligen Osteuropa bis zur Türkei, wurden von der Coronakrise weniger hart getroffen, weil sie weniger von Dienstleistungen abhängen. Ausnahme sind die kleinen zentraleuropäischen Staaten, die wiederum über ihren hohen Außenhandel verwundbar waren. Das gilt insbesondere für die Autoindustrie, etwa in der Slowakei.

Weißrussland ist ein Sonderfall, weil Machthaber Alexander Lukaschenko den Virus geleugnet und keine Maßnahmen getroffen hat. Daher ist die Wirtschaft des Landes zwar heuer um nur 2,5 Prozent zurückgegangen - aber Weißrussland ist das einzige Land, wo das WIIW auch 2021 eine weiteren Wirtschaftsrückgang erwartet. In Summe wird das Land Ende 2022 dann besonders schlecht dastehen und nur mehr etwa 97 Prozent der Wirtschaftsleistung von vor der Krise aufweisen.

Wirtschaftshilfen werden weiter wichtig sein, um die Konjunktur in Gang zu halten - umso mehr, wenn der zweite Lockdown intensiver wird. In diesem Zusammenhang gebe es eine "Spaltung" zwischen den EU-Mitgliedsländern in der Region und den anderen Staaten. Denn erstere bekommen viel Geld aus der EU - im Fall Kroatiens oder Bulgariens mehr als drei Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP). Daher müsse man sich wenig Sorgen um die EU-Mitgliedsländer machen. Aber in den anderem Balkanländern, in der Ukraine schaue es anders aus. In einigen Ländern sei nicht sicher, dass die Konjunkturpakete weiter erhalten bleiben können. Aber wenn der Staat die Unterstützung nicht aufrecht halten könne, dann drohe eine Insolvenzwelle, mehr Arbeitslosigkeit und Einkommensverluste - in Summe "keine rosigen Aussichten in diesen Ländern".

Österreich wiederum kann aus den massiven Geldflüssen an die EU-Mitgliedsländer der Region auf "positive Spillover" hoffen, so Holzner. Daher werde Österreich von seinem Handel mit diesen Ländern und den Investitionen profitieren. Auch sei derzeit nicht zu sehen, dass der Finanzsektor größere Probleme haben wird. Es seien keine größeren Risken zu sehen, die Österreich treffen würden. Gefährlich wäre es allerdings, wenn es zu massiven Sparmaßnahmen auf EU-Ebene käme, wie es in der Finanzkrise vor gut zehn Jahren war. Holzner hofft, dass die EU-Staaten aus den damaligen Erfahrungen gelernt haben und die Ausgaben nicht zu stark einfrieren.

