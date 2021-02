Wirtschaftsexperte kritisiert deutsche Schuldenbremse als "unsinnig"

DIW Präsident Fratzscher sieht Deutschland vor "Spagat in vier Dimensionen"

Kritik an der Schuldenbremse äußerte heute, Mittwoch, Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Gegenüber der ausländischen Presse äußerte er in einer Online-Pressekonferenz Sympathien für den jüngsten Vorstoß des deutschen Kanzleramtsministers Helge Braun (CDU), der vorgeschlagen hatte die Schuldenbremse nicht einzuhalten: "Aus meiner Sicht ist das gesunder Menschenverstand."

"Das ist völlig logisch, aber wir haben gesehen, wie hoch das gekocht hat", sagte Fratzscher. Denn die Deutschen hätten einen moralischen Zugang zu Schuld und Schulden. Es gehe aber nicht darum Regeln abzuschaffen, vielmehr dürften andere Prioritäten "nicht auf dem Altar der Schuldenbremse geopfert werden". Sie gebe der Politik in schlechten Zeiten zu wenig Spielraum und helfe langfristig die Schuldenquote gegen Null zu bringen, was ökonomisch unsinnig sei. Die Schuldenbremse sei nicht zeitgemäß, es müsse jetzt Klarheit geschaffen werden.

"Die Verschuldung gegenüber der Wirtschaftsleistung ist nicht die relevante Größe, sondern: wie viel muss der Staat an Zinsen jährlich für seine Schulden zahlen", sagte Fratzscher. "Der Staat hat voriges Jahr vermutlich 0,2 oder 0,3 Prozent seiner Wirtschaftsleistung gezahlt. Die Zinsen für Staatsanleihen sind noch immer noch negativ, der Staat bekommt also Geld, und das wird auch so bleiben. Deshalb ist Schuldenbremse unsinnig, das ist unter Wissenschaftlern international einhellige Meinung."

Für die Zukunft sah der deutsche Wirtschaftsexperte Deutschland vor einem "Spagat über vier Dimensionen": Das Land brauche massive Investitionen, der Staat müsse mehr Geld für den Strukturwandel ausgeben. Zudem sei eine demografische Wende zu erwarten: Ein "Beschäftigungswunder" wie 2010 sei nicht mehr zu erwarten. Hinzu käme ein Anstieg an Sozialausgaben. "Drittens sollen ab nächstem Jahr die 300 Milliarden Euro Schulden wieder zurückgezahlt werden. Das ist kaum zu stemmen." Schließlich würden sich aber viele gegen Steuererhöhungen wehren. "Dieser Spagat ist per Definition nicht erreichbar", sagte Fratzscher. "Leider halten uns viele Politiker für sehr dumm und wollen uns weismachen, dieser Spagat ist möglich. Man muss die Karten auf den Tisch legen und sagen, was man will. Diesen Dialog müssen wir führen, denn er wird entscheidend für den Wahlkampf und für Europa."

Deutschland hat laut dem DIW-Präsidenten "eine extrem positive Entwicklung gehabt in den letzten Jahren." Im vorigen Herbst hätten aber schätzungsweise knapp 850.000 Minijobber ihre Arbeit verloren, "vor allem Frauen, aber auch Haushalte mit sehr wenig Einkommen, das ist dramatisch". Ähnliches gelte für Soloselbstständige. "Die Lage am Arbeitsmarkt ist ernster als die Zahlen suggerieren", sagte der Experte. Die Kurzarbeit, deren Verlängerung er über dieses Jahr prophezeite, solle auf diese Berufsgruppen ausgeweitet werden, forderte er. Zwar erwartet er einen Anstieg an Unternehmensinsolvenzen im Dienstleistungsbereich für die nächsten Jahre, aber: "Wir sehen die Industrie erstaunlich robust."

Ein besonderes Problem sieht der Wirtschaftsexperte in der demografischen Entwicklung: In den nächsten Jahren würden die Babyboomer-Jahrgänge in Pension gehen, was auch hohe Sozialkosten bedeute. Junge rückten nicht im gewünschten Ausmaß nach. "Deutschland profitiert massivst von Zuwanderung aus anderen Ländern, aber so massiv kann die Zuwanderung nicht sein, um das zu kompensieren."

Zudem seien die Kosten des Lockdowns nicht zu unterschätzen, sagte Fratzscher. Der wirtschaftliche Ausblick habe sich massiv eingetrübt. Zwar habe das Bundeswirtschaftsministerium eine Prognose von drei Prozent Wachstum ausgegeben, aber: "Zwischen plus und minus fünf Prozent ist dieses Jahr alles drin. Die Annahme, wir werden einen Wirtschaftsboom erleben, halte ich für gewagt." Es gebe große Fragezeichen und Sorgen. So stelle sich die Frage nach der weiteren Härte des Lockdown, und ob bis zum Sommer tatsächlich alle Menschen geimpft sein würden.

Der deutschen Politik warf Fratzscher vor, in der Coronakrise "immer zu spät und zu zauderlich" zu reagieren, sprach sich aber gegen noch härtere Maßnahmen in der Pandemiebekämpfung aus. Eine No-Covid-Strategie "halte ich für falsch, weil das nicht erreichbar ist." Der Lockdown habe schon jetzt massiven Schaden insbesondere in Schulen und Kitas anrichtet.

Wenn in der Pandemiebekämpfung auf Erfolge in Australien oder Neuseeland verwiesen würde, sei zu beachten, dass es sich dabei um Inseln handle. Die Maßnahmen dieser Länder seien nicht auf europäische Staaten umzulegen. "Jede Strategie kann nur erfolgreich sein, wenn sie eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung hat", sagte Fratzscher. "Aber eine No-Covid-Strategie wird nicht funktionieren. Die Menschen werden sie umgehen, und die Regierung wird Kontrolle verlieren." In China würden strikte Regeln akzeptiert, die eine große Mehrheit in europäischen Demokratien nicht akzeptieren würde. Das chinesische Modell sei keines, das auf Europa anwendbar sei.

Dennoch sieht Fratzscher auch positive Entwicklungen in der Coronakrise: "Wir verstehen, wie wichtig Solidarität und internationale Kooperation ist, aber auch ein sozialer Staat", sagte er, und: "Spätestens jetzt müsste das neoliberale Dogma, dass der Markt alles löst, an sein Ende gekommen sein." Man solle "nicht nur pessimistisch und griesgrämig auf die Pandemie sehen, sondern auch den Silberstreif erkennen, denn wir haben bisher die Pandemie recht gut gemanagt."