Wirtschaftsgebäude stand im Mittelburgenland in Flammen

Drei Feuerwehren im Einsatz - Keine Verletzten

In Hammerteich (Gemeinde Lockenhaus, Bezirk Oberpullendorf) ist am Montagvormittag ein Wirtschaftsgebäude in Flammen gestanden. Drei Feuerwehren rückten mit neun Fahrzeugen aus, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) auf APA-Anfrage. Auch Polizei und Rettung waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehren Hammerteich, Lockenhaus und Oberpullendorf wurden laut LSZ gegen 11.30 Uhr zu dem landwirtschaftlichen Gebäude alarmiert und waren bis in die Nachmittagsstunden mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache war vorerst noch unklar.