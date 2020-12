Wirtschaftskammer kritisiert burgenländisches Tourismusgesetz

Spartenobmann Tury: In Wahrheit nun 172 "Tourismusverbände" - Kritik an Regelung der Ortstaxe - Kein Unternehmer in der Vollversammlung

Das am Donnerstag im Burgenländischen Landtag beschlossene Tourismusgesetz stößt bei der Wirtschaftskammer (WK) Burgenland auf Kritik. Spartenobmann Helmut Tury begrüßte in einer Aussendung zwar eine schlankere Struktur der Tourismusverbände sowie die Aufgabenverteilung zwischen den Verbänden und der Burgenland Tourismus GmbH. Allerdings gebe es nun "in Wahrheit 172 'Tourismusverbände' - 171 Gemeinden und die Tourismus GmbH". Die drei neu geschaffenen regionalen Tourismusverbände, mit ihrem Vorstand und ihren Geschäftsführern, seien "bereits vor dem Arbeitsbeginn entmachtet", so Tury. In der Vollversammlung, die den Vorstand wähle, sei außerdem kein Unternehmer vertreten: "Dies könnte für ein politisches Ungleichgewicht sorgen." Die Unternehmerschaft werde ausgeladen, "obwohl unsere Mitglieder Tag für Tag Arbeitsplätze schaffen und den Tourismus im Burgenland am Laufen halten." Kritik übte Tury auch an der Regelung für die Ortstaxe: "Warum soll der Tourismusgast, abhängig vom Nächtigungstarif, unterschiedlich hohe Ortstaxen bezahlen?" Der Spartenobmann ortete dabei einen "sozialistischen Ansatz", der die Gäste höherpreisiger Hotels kräftig zahlen lasse. Durch die neue Berechnung der Ortstaxe seien Mindereinnahmen von mindestens 500.000 Euro zu erwarten, rechnete der Spartenobmann, der "eine Benachteiligung mancher Gemeinden und Tourismusbetriebe" erwartet. Beim neuen Gesetz gelte offenbar, "wer zahlt, soll nicht mitbestimmen".