Wirtschaftsstimmung in EU und Österreich im November eingetrübt

Wegen zweiter Coronawelle

Die Wirtschaftsstimmung hat sich im November im Euroraum, der EU und in Österreich infolge der erneuten Coronawelle und der damit verbundenen Einschränkungen stark eingetrübt. Der am Freitag veröffentlichte Economic Sentiment Indicator (ESI) der EU-Kommission sank im Euroraum um 3,5 auf 87,6 Punkte, in der EU um 3,6 auf 86,6 Punkte und in Österreich um 6,2 auf 81,4 Punkte. Besonders stark ist in Österreich die Stimmung des Einzelhandels eingebrochen.

Auch der Employment Expectations Indicator (EEI), mit dem Aussagen über die Beschäftigungserwartungen gemacht werden, ist rückläufig: Er ist im Euroraum und in der EU um 3,3 Punkte gesunken - auf 86,6 Punkte, beziehungsweise 87,2 Punkte. In Österreich hält der Zähler nach einem Minus von 0,3 Prozentpunkten bei 83,7 Punkten.