Wirtschaftsstimmung in Eurozone eingetrübt

Verbraucher haben Lockdown-Blues

Der Lockdown in vielen Staaten lastet zu Jahresbeginn auf der Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone. Das hierfür ermittelte Barometer Economic Sentiment Index (ESI) fiel im Jänner um 0,9 Zähler auf 91,5 Punkte, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Ökonomen hatten mit einem stärkeren Rückgang auf 89,5 Punkte gerechnet.

Bei den Dienstleistern und in stärkerem Ausmaß im Einzelhandel machte sich zunehmende Skepsis breit. Die Stimmung am Bau hielt sich weitgehend und in der Industrie gab es sogar wieder mehr Optimismus.

Das Teilbarometer des ESI für das Verbrauchervertrauen fiel hingegen - und zwar um 1,7 Punkte auf minus 15,5 Zähler. Der Indikator lag damit unter seinem langjährigen Durchschnitt von minus 11,0 Punkten. Die Wirtschaft in der Währungsunion war im dritten Quartal im Rekordtempo gewachsen. Aber angesichts der Lockdowns in vielen Ländern in der zweiten Coronawelle ist die Konjunktur wieder ins Trudeln geraten. Für die nächste Woche anstehenden Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Eurozone im vierten Quartal erwarten Experten ein Minus von 1,8 Prozent.