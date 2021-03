Wirtschaftsuni Wien startet Talenteshow für hauseigene Kreative

Community soll Können in Tanz, Musik oder Bildender Kunst unter Beweis stellen - "WU's Talents"-Kür am 12. April - Professionelle Coachings und Auftritte bei Uni-Events als Preise

WU sucht den Superstar: Die Wirtschaftsuniversität Wien will offenbar das Kreativitätspotenzial ihrer eigenen Community ausloten und startet dafür eine Talenteshow. Noch bis 15. März können sich Studierende, Mitarbeiter, Absolventen und Förderer, die sich etwa in den Bereichen Musik, Tanz, Comedy oder Bildende Kunst von der Muse geküsst fühlen, für "WU's Talents" bewerben. Die Kür der Siegerinnen und Sieger findet am 12. April statt.

"Ich bin davon überzeugt, dass viele der WU-Community ganz außergewöhnliche Talente haben, die nicht sofort sichtbar sind. Und diesen Menschen wollen wir eine Bühne bieten. Außerdem ist es eine schöne Möglichkeit, aus der eigenen Kreativität Kraft zu schöpfen und positiven Spirit in den Corona-Alltag zu bringen", ließ Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger am Donnerstag in einer Aussendung wissen.

Ermittelt werden die Gewinnerinnen und Gewinner von einer Ehrenjury, der neben der Hausherrin etwa auch Max Hollein, Direktor des New Yorker Metropolitan Museum of Art, ORF-Wien-Moderatorin Elisabeth Vogel und Norbert Zimmermann, Ex-Vorstandsvorsitzender der Berndorf AG und Jazzmusiker, angehören. "Ausgewählte Talente werden mit einem professionellen Coaching gefördert und bekommen die Möglichkeit, sich im Rahmen von WU Events zu präsentieren", wurde den künftigen Preisträgerinnen und Preisträgern in Aussicht gestellt.

(S E R V I C E - https://www.wu.ac.at/wus-talents)