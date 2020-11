Wirtschaftsweiser Truger optimistisch für eine Erholung 2021

Wenn es gelingt, die Infektionszahlen zu reduzieren - Lieferketten wichtigster Faktor in Europa (Das Gespräch führte Barbara Lengauer/APA)

Obwohl gerade die zweite Infektionswelle über Europa rollt und die Wirtschaftsaktivitäten wieder zurückgefahren werden, sieht der deutsche Wirtschaftsweise Achim Truger für 2021 eine Erholung der Konjunktur - in Deutschland, aber auch in Österreich. "Wenn es gelingt, die Infektionszahlen runterzudrücken, sind wir optimistisch, was die Erholung für das kommende Jahr betrifft", so der deutsche Ökonom Truger am Donnerstag im Gespräch mit der APA.

Bereits im dritten Quartal des heurigen Jahres habe sich gezeigt, wie rasch sich die Wirtschaft wieder erholen kann, wenn die Coronazahlen zurückgehen. Der aktuelle Teil-Lockdown in Deutschland schlage zwar durchaus auf die Wachstumsaussichten für das kommende Jahr, aber "schlimmer wäre es, wenn es wieder zu Störungen bei den Lieferketten kommt", so Truger.

"Auch wenn sich die Aufmerksamkeit derzeit eher auf die staatlichen Einschränkungen konzentriert, waren die Lieferketten und die internationale Verflechtung der wichtigste Faktor in Europa", sagte der Wirtschaftsweise. Insofern sei es wichtig, dass sich die EU - "nach anfänglichem Ruckeln" - auf gemeinsame Maßnahmen gegen die Krise verständigt hat. Der EU-Wiederaufbaufonds führe dazu, dass die Länder eine Perspektive haben und dass klar gemacht werde, dass Europa auch in der Pandemie zusammensteht, so Truger. "Das war ein Signal, das nicht überschätzt werden kann".

Sorgen machen dem Wirtschaftsweisen allerdings die Fiskalregeln. In Deutschland stehe die Schuldenbremse in der Verfassung, auf europäischer Ebene gebe es jedoch keine automatischen Regeln, wie Staatsverschuldung gehandhabt werden soll. Es gelte jedoch der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der Limits für die erlaubte jährliche Neuverschuldung vorgibt.

Das könnte im Hinblick auf die nun stark erhöhten Staatsausgaben im Kampf gegen die Coronakrise zu Problemen innerhalb des Euroraums führen. "Wenn die Defizite hoch sind und gleichzeitig die Schuldenstände hoch sind, dann sind das Indikatoren, die auf europäischer Ebene zu großem Konsolidierungsdruck führen", so Truger. Dieser Druck läge dann vor allem auf Ländern wie Italien und Spanien, die bereits vor der Krise hohe Staatsschulden hatten, sich gerade erst von der Eurokrise etwas erholt haben und in der Pandemie bisher mit hohen Infektionsraten zu kämpfen hatten. "Und das hält die Eurozone dann eventuell nicht aus".

Nach der Coronakrise sofort wieder in eine sehr strenge Sparpolitik zurückzufallen, wäre jedoch schlimm und würde das Wachstum abwürgen. Auf europäischer Ebene müsse wachstumsorientierter gedacht und vorgegangen werden. Wenn die Länder den Wiederaufbaufonds aber nützen und ihre Krisenbekämpfungsprogramme für nach der Krise einreichen können, dann "glaube ich schon, dass das für die nächsten Jahre einen Schub geben wird", sagte Truger.

Auch wenn die Coronakrise derzeit alles überschatte, gebe es natürlich auch noch andere Einflussfaktoren für die konjunkturelle Entwicklung in Europa. Zu nennen wären der Brexit, der im Falle eines ungeordneten Austritts nicht nur für Großbritannien, sondern auch für die EU negative Folgen hätte. Die Hoffnung auf ein Abkommen bleibe aber nach wie vor aufrecht, so der Wirtschaftsweise. Der bevorstehende Machtwechsel in den USA nach der Präsidentschaftswahl werde dagegen wieder zu einem konstruktiveren Dialog zwischen der EU und den Vereinigten Staaten führen. Die konkreten Auswirkungen könne man jedoch aktuell nur schwer abschätzen.