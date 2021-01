Wissenschaftsjahr 2 - Gleich drei Raumsonden erreichen den Mars

Neues Weltraum-Teleskop startet - LHC fährt wieder hoch - FWF bekommt neuen Präsidenten - Paul Watzlawick und Erwin Ringel wurden vor 100 Jahren geboren

Astronomisch hat das Jahr 2021 nicht allzu viel zu bieten. Highlight ist am 10. Juni eine partielle Sonnenfinsternis: Um die Mittagszeit wird sich der Mond ein Stück vor die Sonnenscheibe schieben und diese dabei zu maximal 11,5 Prozent (bezogen auf den Durchmesser) verfinstern.

Mit Spannung warten Astronomen auf den - bereits mehrmals verschobenen - Start des "James Webb"-Weltraumteleskops am 31. Oktober. Das amerikanisch-kanadisch-europäische Gemeinschaftsprojekt soll als Nachfolger des "Hubble"-Teleskops 1,5 Millionen Kilometer weit ins All fliegen und neue Bilder aus dem frühen Universums liefern.

Auf der Erde soll 2021 erstmals Licht in das riesige US-Spiegelteleskop "Vera C. Rubin Observatory" fallen, das seit 2011 auf einem fast 2.700 Meter hohen Berg in Chile errichtet wird. Das Teleskop zeichnet sich durch einen sehr großem Sichtbereich aus und soll 2022 in Betrieb gehen.

Nach mehr als zweijähriger Wartungspause wird im kommenden Jahr der Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider (LHC) der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) bei Genf (Schweiz) wieder hochgefahren. Die ersten Protonenstrahlen sollen mit noch geringer Intensität im September zirkulieren, mit voller Energie wird erst 2022 wieder gefahren.

Die Raumfahrt bietet wieder etliche Highlights: Gleich drei im Vorjahr gestartete Missionen werden den Mars erreichen: Im Februar soll mit "Perseverance" ein NASA-Rover auf dem Mars landen und nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen, das Klima und die Geologie des Planeten erforschen und Proben nehmen. Ebenfalls im Februar soll die Sonde "Al-Amal" ("Hoffnung") der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in die Umlaufbahn um den Mars einschwenken, rechtzeitig zum 50. Jahrestag der Gründung der VAE. Sie soll das erste vollständige Bild des Mars-Klimas über ein komplettes Mars-Jahr erfassen.

Gleich bei seiner ersten unabhängigen Mars-Mission will China eine Landung auf dem Mars zustande bringen. Die Raumsonde "Tianwen-1", die ebenfalls im Februar den Mars erreicht, besteht aus einem Orbiter sowie einem Landegerät mit einem Rover. Die Landung soll erst zwei bis drei Monate nach der Ankunft am Mars erfolgen. Chinas Marsmission hat auch einen rotweißroten Farbtupfen: Das Magnetometer des Orbiters wurde in Kooperation mit dem Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Graz gebaut.

Russland will im Herbst erstmals seit 45 Jahren wieder eine Mondmission - die Raumsonde "Luna 25" - starten und Ende des Jahres erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt wieder zwei Weltraum-Touristen zur Raumstation ISS fliegen.

Mit "Artemis 1" will die NASA im vierten Quartal die erste Etappe ihrer Bemühungen starten, wieder US-Astronauten auf den Mond zu bringen. Mit dem ersten Flug der größten Rakete aller Zeiten, dem "Space Launch System" (SLS) soll das Raumschiff Orion zunächst unbemannt den Mond umrunden und wieder zur Erde zurückkehren.

Auch Indien könnte frühestens Ende des Jahres mit "Chandrayaan-3" einen weiteren Versuch starten, ein Landemodul am Mond abzusetzen. Die Vorgängersonde "Chandrayaan-2" scheiterte 2019.

Der NASA-Kleinsatellit CUTE soll extrasolare Planeten erforschen, sein Start ist für den 16. September geplant. Die Sonde wird 20 Zielplaneten beobachten, um die chemische Zusammensetzung und die physikalischen Eigenschaften ihrer oberen Atmosphären zu untersuchen. Beteiligt ist einmal mehr das Institut für Weltraumforschung der ÖAW in Graz, das 2021 sein 50-jähriges Bestehen feiert. Das wird u.a. bei der Steiermark Schau in Graz (9. April bis 31. Oktober) und ab 18. Dezember in der Ausstellung "Mission Possible!" im Center of Science Activities im Grazer Joanneumsviertel gefeiert.

Nachdem das Vorhaben coronabedingt um ein Jahr verschoben wurde, startet das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) und seine Partner am 15. Oktober die simulierte Mars-Mission "AMADEE-20": Ein Monat lang sollen sechs Analog-Astronauten in der Negev Wüste (Israel) isoliert von der Außenwelt neue Technologien für zukünftige Raummissionen testen.

Das neue Jahr bringt auch neue Köpfe in der österreichischen Wissenschaftsszene. Den traditionellen Auftakt macht der Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten mit der Präsentation des bzw. der "WissenschafterIn des Jahres" am 7. Jänner.

Der FWF bekommt im Februar einen neuen Präsidenten. Sieben Kandidaten sind noch im Rennen um die Nachfolge von Klement Tockner, der mit Jahresbeginn an die Spitze der Senckenberg Gesellschaft nach Deutschland gewechselt ist. Zu einem Hearing am 21. Jänner eingeladen wurden Nina Dethloff (Universität Bonn), Christof Gattringer (Universität Graz), Josef Glössl (Universität für Bodenkultur Wien), Barbara Pfetsch (Freie Universität Berlin), Jürgen Richt (Kansas State University), Sabine Schindler (Universität Innsbruck) und Miranda Schreurs (Technische Universität München). Die abschließende Entscheidung über die künftige Leitung der Förderagentur trifft der FWF-Aufsichtsrat am 10. Februar.

In der ÖAW läuft die Amtszeit von Präsident Anton Zeilinger zwar noch bis 2022. Doch für die Wahl im Jänner 2022 werden sich intern wohl einige Kandidaten bereits heuer in Stellung bringen.

Wenn man einen Jahresregenten für das Wissenschaftsjahr 2021 küren müsste, wäre es wohl Paul Watzlawick, der heuer 100 Jahre alt geworden wäre. Zu den bekanntesten Werken des am 25. Juli 1921 in Villach geborenen Kommunikationswissenschafters, Psychotherapeuten, Philosophen und Autors, der 2007 in seiner Wahlheimat Kalifornien (USA) starb, gehörte der Bestseller "Anleitung zum Unglücklichsein" (1983). Ebenfalls vor 100 Jahren geboren wurde Erwin Ringel: Der Psychiater, Neurologe und Kenner der "österreichischen Seele" wurde am 27. April 1921 in Temesvar (Rumänien) geboren und starb 1994.

Vor 100 Jahren entdeckte Otto Loewi an der Universität Graz die chemische Weiterleitung von Nervenimpulsen. Der deutsch-österreichisch-amerikanische Pharmakologe (1873-1961) wurde dafür 1936 mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet, aber nur zwei Jahre später von der Nationalsozialisten aufgrund seiner jüdischen Herkunft aus Österreich vertrieben.

Nachdem coronabedingt 2020 die "Lange Nacht der Forschung" zunächst vom Frühjahr auf den Herbst und dann in den virtuellen Raum verschoben wurde, soll sie am 23. April wieder regulär über die Bühne gehen. Die Organisatoren der Generalversammlung der Europäischen Geowissenschaftlichen Union (EGU), einer der größten Kongresse, der alljährlich in Wien stattfindet, sind da vorsichtiger - die Veranstaltung, die immer mehr als 10.000 Teilnehmern anzieht, findet wie schon 2020 nur online statt (19.-30. April).