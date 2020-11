WK-Wahl - Grüne sehen Unregelmäßigkeiten in drei Bundesländern

Mahrer fordert lückenlose Aufklärung der Vorwürfe

Die Grüne Wirtschaft sieht nicht nur im Burgenland sondern auch in Oberösterreich und in Kärnten Unregelmäßigkeiten bei der jüngsten Wirtschaftskammer-Wahl. Im Burgenland hat bereits die Staatsanwaltschaft Ermittlungen und erste Geständnisse bestätigt. Die Grünen haben aber auch Einspruch gegen das Wahlergebnis in Oberösterreich erhoben und eine Sachverhaltsdarstellung beim dortigen Landeskriminalamt gemacht. In Kärnten seien Manipulationen rechtzeitig verhindert worden.

Laut einem Bericht in der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" sollen im Burgenland durch Kandidaten des ÖVP-Wirtschaftsbundes zahlreiche Wahlkartenanträge und Stimmzettel gefälscht worden sein. Im Fokus der Ermittlungen steht die Chefin einer Agentur für die Vermittlung von Pflegekräften. Sie habe Unterschriften der von ihr vermittelten Pflegerinnen aus Dokumenten ausgeschnitten, auf Wahlkartenanträge geklebt und eingescannt an die Wirtschaftskammer geschickt. Die daraufhin zurückgesandten Stimmzettel seien von Mitarbeitern der Chefin ausgefüllt worden. Nach APA-Informationen hat die beschuldige Funktionärin bis zur Aufklärung der Vorwürfe ihre Funktion ruhend gestellt.

In Kärnten habe "ein für seine Korrektheit bekannter Mitarbeiter der WK Kärnten sichergestellt, dass manipulierte Wahlkarten ausgeschieden wurden", schreibt Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, in einem offenen Brief an WKÖ-Präsident Harald Mahrer. Die Manipulation sei ähnlich wie in Oberösterreich und im Burgenland abgelaufen.

"Der Ermittlungsbericht des LKA zeigt erschütterndes Laisser-Faire bzw. ein eigenwilliges Selbstverständnis der betroffenen FunktionärInnen und auch der WK-MitarbeiterInnen auf. Die Einhaltung demokratischer Mindeststandards ist offensichtlich keine Selbstverständlichkeit", schreibt Jungwirth an Mahrer und fordert eine Stellungnahme von ihm bzw. vom WK-Präsidium ein, "mit Vorschlägen, wie zukünftig die korrekte Abwicklung der Wahl gestaltet werden kann".

Auf APA-Anfrage teilte Mahrer dazu mit, "Wahlbetrug wird von mir und der Gesamtorganisation nicht toleriert. Die Wahlbetrugsvorwürfe müssen nun von den zuständigen Behörden lückenlos aufgeklärt werden. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird auf Basis der vorliegenden Ergebnisse über Konsequenzen entschieden".

Jungwirth verweist darauf dass die Grüne Wirtschaft Einspruch gegen das Wahlergebnis im Burgenland eingelegt und eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht habe. In Oberösterreich habe es ähnliche Vorkommnisse wie im Burgenland gegeben. Daher sei die Grüne Wirtschaft auch dort aktiv geworden und habe Einspruch gegen das Wahlergebnis und eine Sachverhaltsdarstellung beim Landeskriminalamt eingebracht.