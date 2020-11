WKÖ beschloss Budget 2021 mit roten Zahlen ohne Wirtschaftsparlament

Betriebsergebnis von minus 30,2 Mio. Euro - NEOS-Kritik an Absage des Wirtschaftsparlaments wegen Corona

Das für heute, Donnerstag, geplante Wirtschaftsparlament hat wegen der Coronapandemie nicht stattgefunden. So wurde der Budgetvoranschlag der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) bereits gestern in einem erweiterten Präsidium - mit einer Gegenstimme - beschlossen. Die Kammer schreibt rote Zahlen: Das negative Betriebsergebnis beträgt 30,2 Mio. Euro, der Bilanzverlust soll sich im kommenden Jahr auf 29,3 Mio. Euro belaufen.

"Nach der Senkung der Kammerumlagen für unsere Mitglieder ab dem Jahr 2019 müssen wir aufgrund der COVID-Pandemie mit einem weiteren Rückgang auf der Einnahmenseite rechnen", so Richard Schenz, WKÖ-Vizepräsident und -Finanzreferent in einer Mitteilung auf der WKÖ-Homepage. "Mit insgesamt 208,2 Millionen Euro liegen die erwarteten Kammerumlagen im Voranschlag 2021 um 35 Millionen Euro oder 14 Prozent unter dem Betrag, den wir ohne COVID-19-Krise erwartet hätten." Neben den Kammerumlagen gibt es Waren- und Leistungserlöse in Höhe von 22 Mio. Euro und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 46,3 Mio. Euro, da eine Ausweitung der Internationalisierungsoffensive angestrebt wird.

Den Einnahmen stehen 136,8 Mio. Euro an Personalaufwand und 170 Mio. Euro an Sachaufwendungen gegenüber. "Im Personalaufwand ist eine Gehaltsanpassung um ein Prozent vorgesehen, der Personalstand für das Kammerpersonal ist seit Anfang des Jahres rückläufig", so Schenz.

Das Wirtschaftsparlament habe aufgrund seiner Größe mit 144 Personen coronabedingt nicht stattfinden können, hieß es von einer Sprecherin von WKÖ-Präsident Harald Mahrer auf Anfrage. "Es wäre nicht möglich gewesen, die Veranstaltung in den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten unter Einhaltung der geltenden Covid-Regeln wie etwa Abstände durchzuführen."

Von der NEOS-WKÖ-Fraktion UNOS kam Kritik. Es seien keine Anstrengungen zur digitalen Durchführung des Wirtschaftsparlaments unternommen worden. Die Sitzung des Präsidiums habe zudem unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden - anders als das Wirtschaftsparlament, das sonst live übertragen wird. Auch Journalisten können dort üblicherweise sein und die Vorgänge beobachten. Und: Die Wirtschaftskammer brauche in einer der größten Wirtschaftskrisen nicht bangen, während den Mitgliedsbetrieben nur symbolisch geholfen werde.

Ob es zu weiteren Absagen des Wirtschaftsparlaments kommen könnte, blieb auf Nachfrage offen. Das nächste reguläre Wirtschaftsparlament soll allerdings erst am 24. Juni stattfinden. "Ob coronabedingt Änderungen notwendig sein werden, für die wir nichts können, kann zum derzeitigen Zeitpunkt niemand sagen."

Um für die Zeit nach der Pandemie gerüstet zu sein, sind Investitionen in zusätzliche Schwerpunktthemen, wie das Vorantreiben der digitalen Transformation sowohl für die Mitglieder wie auch die WKÖ sowie die Bildung vorgesehen, hieß es weiters auf der Kammer-Internetseite. Dafür seien Kostensenkungsmaßnahmen und Finanzierungen über Rücklagen vorgesehen. Zusätzlich sei krisenbedingt ein "Recovery Programme" geplant, das arbeitsmarktpolitische Initiativen, die Unterstützung besonders stark betroffener Branchen wie Tourismus, Handel und Gewerbe sowie die Förderung von Export und Internationalisierung vorsehe.