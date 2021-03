WKÖ-Fachverband Güterbeförderung mit neuem Geschäftsführer

Der Wirtschaftskammer-Fachverband Güterbeförderung bekommt mit dem Wirtschaftsjuristen Armin Manutscheri einen neuen Geschäftsführer. Manutscheri leitete zuletzt unter anderem die Rechtsabteilung einer österreichischen Spedition, wie die Wirtschaftskammer (WKÖ) am Montag in einer Aussendung mitteilte. In seiner neuen Funktion will er den Beitrag der Frächter zur Versorgungssicherheit sichtbar machen, gerade auch in Zeiten der Coronakrise.