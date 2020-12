WKÖ-Sparte Information und Consulting mit neuem Geschäftsführer

Philipp Graf folgt Josef Moser

Die Bundessparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer (WKÖ) hat einen neuen Geschäftsführer. Philipp Graf hat die Funktion per Anfang Dezember vom langjährigen Geschäftsführer Josef Moser übernommen, der in den Ruhestand getreten ist. Der Wiener Jurist Graf war in den vergangenen zehn Jahren Geschäftsführer im Fachverband der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen sowie im Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT).

In beiden Fachverbänden folgt ab 2021 Claudius Determann Graf als Geschäftsführer, wie die WKÖ am Mittwoch mitteilte.