Wochenendhaus in Kärnten brannte ab - Bewohner konnten sich retten

Feuerwehr musste wegen Schneelage letzte Strecke zur Holzhütte zu Fuß bewältigen - BILD

Eine Wochenendhütte ist im Gebiet der Kärntner Saualpe am Samstagabend, dem Stefanitag, abgebrannt. Die Bewohner des abgelegenen Holzhauses konnten sich retten, sie hatten das Feuer in einem Nebenraum bemerkt, dadurch konnte die dreiköpfige Urlauberfamilie aus Vorarlberg sich retten. Die Feuerwehr wusste aufgrund unklarer Angaben erst nicht genau, wo sich das Brandobjekt befand. Wegen des hohen Schnees mussten die Einsatzkräfte das letzte Wegstück zu Fuß bewältigen.

Die Landeswarnzentrale wurde gegen 20.45 Uhr telefonisch verständigt, dass auf der Saualpe in der Gemeinde Wolfsberg ein Haus brenne. Der Anrufer meldete sich aus Eitweg in der Gemeinde St. Andrä im Lavanttal. Über ortskundige Einwohner aus dem Bereich Lading wurde schließlich in Erfahrung gebracht, dass die sogenannte "Rami-Hütte" auf der gleichnamigen Alm Rami-Alm nahe dem Ladinger Graben auf rund 1.700 Meter Seehöhe in Flammen stehe. Bei dieser Almhütte handelt es sich um eine Behausung, die an Privatpersonen verpachtet wird, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Wegen der extremen winterlichen Verhältnisse war die Zufahrt nur bis zur Baumgrenze mit speziellen Geländefahrzeugen und Schneeketten möglich. Der restliche Weg verlangte von den vier Feuerwehren und der Polizei einen 15-minütigen Fußmarsch durch den tiefen Schnee. Dabei trafen sie auf eine 32-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirch/Vorarlberg sowie ihren Lebensgefährten und ihren zwei Monate alten Sohn. Die Frau schilderte, dass ihr Freund vor dem Zubettgehen noch einmal nach dem Rechten sehen wollte und dabei in einem Nebenraum der Holzhütte einen Brand entdeckte. Dieser war auch mittels Feuerlöscher nicht mehr zu löschen. Die kleine Familie brachte sich in Sicherheit und verständigte ihre Verwandten im Tal, die ihrerseits die Einsatzkräfte riefen.

Die Feuerwehren legten aus einem weiter entfernt gelegenen Bach eine Löschleitung, jedoch war die Holzhütte da schon nicht mehr zu retten. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Auch konnte niemand Angaben zur Brandentstehung machen. Durch das Feuer war es jedenfalls zur Explosion von mehreren Gasflaschen gekommen. Die weiteren Erhebungen sollen am Sonntag vom Bezirksbrandermittler sowie von Beamten des Landeskriminalamtes geführt werden.